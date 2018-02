Morre Brian Keenan, ex-líder do grupo irlandês IRA Brian Keenan, ex-líder guerrilheiro do Exército Republicano da Irlanda (IRA na sigla em inglês) morreu, informou nesta quarta-feira o aliado do combatente e presidente do partido Sinn Fein, Gerry Adams Nascido em 1942, Keenan acreditava que o IRA poderia ter ganho sua luta pela união da Irlanda se continuasse os ataques à Grã-Bretanha, que domina a Irlanda do Norte, e se tivesse se focado em alvos comerciais, como em um ataque em Londres em 1996. "Aqueles voluntários do IRA que assumiram a luta contra a Grã-Bretanha eram muito corajosos e tinham qualidades especiais", disse Keenan neste ano ao partido republicano Sinn Fein no jornal semanal An Phoblacht. "Esta é a única maneira de se lutar em uma guerra. Não podem haver dúvidas, meias-medidas ou obstáculos", disse Keenan em uma entrevista. Adams disse que mesmo assim, Keenan aceitou a participação política do Sinn Fein no processo de paz da Irlanda do Norte e usou sua influência para levar o IRA a apoiar um acordo de paz de 1998 que encerrou amplamente três décadas de violência. "Ele colocou a cabeça no processo de paz, e também a necessidade de ir para frente em uma nova fase", disse Adams. "Ele então usou de sua influência considerável para persuadir os outros de que o caminho que o Sinn Fein levava era o caminho a seguir", disse Adams à radiodifusora RTE.