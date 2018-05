Morre suspeito queimado em ataque a aeroporto de Glasgow Um homem que participou de um complô de ataque na Grã-Bretanha morreu no hospital, após sofrer queimaduras graves em um atentado contra um aeroporto da Escócia quase cinco semanas atrás, informou nesta sexta-feira a polícia. O indiano Kafeel Ahmed, 27, era um dos dois ocupantes de um jipe que avançou contra o aeroporto de Glasgow no dia 30 de junho. O veículo incendiou-se, mas não houve vítimas no local e os dois homens foram presos. Ahmed morreu na noite de quinta-feira, depois de ficar internado com 90 por cento do corpo queimado. A polícia manteve o engenheiro da Índia sob vigilância armada no hospital, mas não conseguiu entrevistá-lo porque ele estava em coma. No dia anterior ao incidente no aeroporto, foram encontrados dois carros no centro de Londres com bombas e botijões de gás, combustível e pregos, mas que não explodiram. O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, já falou sobre uma ligação da rede Al Qaeda com o complô, pelo qual três médicos do Iraque, Jordânia e Índia foram indiciados. Os ataques frustrados em Londres e na Escócia levaram a Grã-Bretanha a aumentar por dias seu alerta de segurança para "crítico", o nível mais alto. (Com reportagem de Paul Majendie)