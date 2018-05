MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, diss nestesábado que a nova estação de radar perto de São Petersburgo é o primeiro estágio de um programa de defesa áerea em larga escala, informaram agências locais. "Esse é o primeiro passo de um programa em larga escala nesta esfera que será executado até 2015", disse Putin, segundo as agências. Ele não detalhou como isso ocorrerá. É o primeiro anúncio de um programa do tipo. A Rússia havia dito que iria fortalecer seu sistema de defesa áerea em resposta à iniciativa dos Estados Unidos de estabelecer postos de um escudo antimísseis perto da fronteira russa. A estação de radar na vila de Lekhtusi, cerca de 50 quilômetros ao norte de São Petersburgo, opera desde dezembro e pode monitorar do pólo norte à África.