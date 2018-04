Motorista avança contra pedestres na Alemanha; ao menos 3 morrem

Uma van avançou contra dezenas de pedestres no centro da cidade de Münster, no noroeste da Alemanha, deixando mortos e feridos neste sábado, 7. Ao menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, segundo agências de notícias. O motorista cometeu suicídio logo após atingir os pedestres, que estavam em um bar conhecido na região central da cidade, segundo a polícia.

A polícia diz que um "objeto suspeito" foi encontrado no veículo. As autoridades dizem que ainda estão examinando o artefato, e não haviam determinado se oferecia perigo. Segundo a agência de notícias alemã DPA, a suspeita sobre o artefato no carro é o principal motivo para a interdição de várias ruas na região do incidente.

Um porta-voz da polícia diz que, além das três vítimas fatais, 20 pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas, seis estão em estado grave. A identidade do motorista ainda não é conhecida.

Todas as forças policiais e unidades especiais da Renânia, estado onde fica o município, foram enviadas para Münster. Diversos helicópteros também sobrevoam a cidade. A polícia alemã usou sua conta oficial no Twitter para avisar que moradores devem "evitar a região próximo ao pub Kiepenkerl".

O prefeito de Münster, Markus Lewe, diz que o motivo para as mortes ainda é incerto. Uma porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, se pronunciou sobre o caso e disse que "nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias". / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS