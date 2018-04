Motoristas protestam contra Putin nas ruas de Moscou

Carros com faixas e balões brancos, que se tornaram o símbolo do maior movimento contra os 12 anos do poderio de Putin, fizeram um verdadeiro buzinaço pelas ruas da cidade, competindo com uma marcha de simpatizantes no sábado.

"Há muitas pessoas que não concordam com as autoridades atuais", disse Dmitry, de 29 anos, perto de um carro vermelho com faixas brancas. "Viemos às ruas para mostrar que não concordamos (com a situação) e queremos que outras pessoas saibam quantos nós somos", acrescentou.

As manifestações contra Putin começaram após uma eleição em dezembro ter dado ao Rússia Unida, partido dele, uma ligeira maioria parlamentar.

Putin foi presidente entre 2000 e 2008, quando a Constituição o proibiu de concorrer a um terceiro mandato. Putin ficou no poder como primeiro-ministro.

Uma manifestação de simpatizantes no sábado teve motoristas com fotos de Putin e bandeiras da Rússia no principal anel rodoviário de Moscou. A polícia disse que havia 2 mil participantes.

Neste domingo, um representante da polícia, segundo a agência de notícias Itar-Tass, disse que 150 carros participaram do protesto por eleições justas. Organizadores, segundo a rádio liberalista Ekho Moskvy, afirmaram que os participantes somavam 2 mil.