Mudança no tempo no fim de semana empurrará nuvem ao Ártico

GENEBRA - A mudança do tempo no fim desta semana, com a chegada de baixas pressões à Islândia, aumentará o vento e deve empurrar a nuvem de cinzas vulcânicas em direção ao Ártico, disse nesta terça-feira, 20, a Organização Mundial da Meteorologia (OMM).

Além disso, as chuvas associadas às baixas pressões resultarão em uma "espécie de lavagem" das cinzas nas altitudes mais baixas, assinalou a OMM.

O anticiclone que está na região e os ventos fracos não conseguiram até agora dispersar a nuvem de cinzas.

Até a mudança da atual situação meteorológica, a cinza - formada por pequenas partículas que são jogadas em grandes quantidades na atmosfera, a mais de 6 mil metros de altitude - permanecerá por algum tempo.

Só será eliminada de fato com a ajuda de fortes fenômenos locais que não são esperados para os próximos dias, detalham os analistas.

Além disso, as partículas de cinza estão descendo a níveis inferiores da atmosfera e a maior parte está agora em uma área até 3 mil metros de altitude, acrescentaram.

Mas estas partículas não desceram ainda à superfície por isso que a nuvem de cinzas não tem por enquanto nenhum efeito sobre a saúde, exceto para as pessoas que estejam próximas ao vulcão, segundo afirmou hoje um analista da Organização Mundial da Saúde.