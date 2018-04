Mulher de 30 anos dá à luz sêxtuplos no sul da Itália

A mãe e os filhos passam bem após a cesárea realizada na cidade de Benevento, próximo a Nápoles, no sul da Itália, informaram agências de notícias italianas.

No entanto, as crianças nasceram após apenas 29 semanas de gestação e pesam entre 610 e 800 gramas. Todas elas respiram com ajuda de aparelhos.

Médicos disseram que a gravidez múltipla possivelmente ocorreu devido ao tratamento de fertilidade que a mulher se submeteu e não à fertilização in vitro.

A lei italiana proíbe que mais de três embriões sejam transferidos ao útero.

(Reportagem de Gavin Jones)