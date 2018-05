Mulher de Charles não comparecerá a homenagem a Diana

A mulher do princípe Charles, Camilla Parker-Bowles, anunciou neste domingo, 26, que não comparecerá à missa em memória dos dez anos sem a princesa Diana, marcada para a próxima sexta-feira . Inicialmente, Camilla havia confirmado a presença, após convite dos dois filhos de Diana- William e Harry- mas voltou atrás após ser criticada pela imprensa e alguns comentaristas que consideravam sua presença no evento inadequada. "Estou emocionada com o convite, mas acredito que minha presença possa desviar o foco do evento. Agradeço ao meu maridos e a seus filhos, por apoiarem minha decisão'. Diana se casou com Charles em uma cerimônia transmitida pelo mundo todo, em 1981. Em 31 de agosto de 1997, Diana morreu em um acidente de carro.