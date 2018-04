Mulher é detida em plataforma britânica após alerta

A polícia está organizando a retirada de uma mulher de 23 anos de uma plataforma de petróleo no Mar do Norte que esteve no centro de uma grande operação de segurança neste domingo. Não foram divulgados outros detalhes sobre a britânica, que estava trabalhando na plataforma e foi detida pelo gerente da instalação. A operação para retirar os 539 trabalhadores começou às 9h20 do horário local (7h20 em Brasília) e envolveu 13 helicópteros e um avião. Os empregados foram levados para outras plataformas na região e já retornaram. Britannia Operator Limited, dona da plataforma, confirmou que o incidente está sendo investigado e afirmou que a empresa está fazendo de tudo para resolver a situação. O Ministério da Defesa britânico informou que cinco helicópteros das força aérea britânica (RAF) participam da operação juntamente com a guarda costeira. "É um incidente pouco comum, essa é a melhor maneira de descrevê-lo. Mas nós estamos adotando os procedimentos adequados", afirmou Barry Neilson, das força aérea. A polícia disse não acreditar que o incidente tenha conexão com atividades terroristas. Uma porta-voz para o governo escocês disse que o ministro da Justiça, Kenny MacAskill, está sendo constantemente informado sobre o desenrolar da operação. "Há procedimentos bem estabelecidos para lidar com incidentes no Mar do Norte e eles estão funcionando efetivamente", afirmou.