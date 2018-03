Na Espanha, 41 são detidos por distribuir pornografia infantil

A Polícia espanhola deteve 41 pessoas em vários pontos do país acusadas de posse e distribuição de pornografia infantil, em uma operação iniciada graças a denúncias de moradores e ao alerta de uma ONG italiana. Segundo informou nesta quarta-feira a Direção Geral da Polícia e a Guarda Civil, outras 19 pessoas foram acusadas, e os agentes apreenderam quase 100 discos rígidos de computadores. A ONG italiana Telefono Arcobaleno comunicou a existência de um site, hospedado na Alemanha, no qual era possível fazer o download de uma série de arquivos que continham vídeos em que várias meninas eram abusadas por adultos. As senhas para essa página eram distribuídas em fóruns de conteúdo pedófilo na internet. Esta denúncia facilitou mais da metade das detenções, enquanto o resto das prisões aconteceu por causa das reclamações apresentadas por pessoas que tentaram descarregar da internet vídeos ou jogos. Os denunciantes comprovaram posteriormente que os arquivos que conseguiram na rede continham imagens de adultos mantendo relações com menores ou fotos de crianças com conteúdo sexual, e comunicaram o fato à Polícia. A Polícia analisa agora o material confiscado para determinar se os detidos serão acusados somente de posse e distribuição de material pornográfico infantil ou se ocorreram abusos sexuais. Participaram da operação mais de 200 policiais especializados em crimes tecnológicos.