Nacionalistas sérvios protestam contra a prisão de Karadzic

Os manifestantes gritavam o nome de Karadzic, de Ratko Mladic (líder militar servo-bósnio durante o conflito na Bósnia) e outros supostos criminosos de guerra sérvios. Os manifestantes atiraram objetos contra estabelecimentos comerciais e contra a polícia. Segundo a rádio B-92, de Belgrado, pelo menos duas pessoas foram presas, apesar de até agora não ter havido nenhuma confirmação oficial. Os jovens portavam bandeiras e camisetas com insígnias do movimento nacionalista 'Obraz' e gritavam palavras ofensivas contra o ministro do Interior sérvio, Ivica Dacic, e contra o presidente Boris Tadic. O secretário geral do ultranacionalistas Partido Radical Sérvio(SRS), Aleksander Vucic, assim como o irmão do ex-presidente servo-bósnio, Luka Karadzic, apoiaram os manifestantes e foram aplaudidos. O anúncio da prisão de Karadzic na noite de segunda-feira pelo governo sérvio deixou setores nacionalistas descontentes. O SRS classificou a detenção como " um dia difícil na história da Sérvia, pois foi preso um homem que se tornou merecidamente um mito"