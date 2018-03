Nas ruas da Grã-Bretanha, 73% das mulheres sentem-se inseguras Quase três de cada quatro mulheres sentem-se inseguras nas ruas de cidades britânicas e a grande maioria delas acredita que a criminalidade vem aumentando, mostrou uma pesquisa divulgada na quarta-feira. As mulheres tinham mais medo quando caminhavam sozinhas em passagens estreitas existentes entre prédios. Podem ser também assustadores os estacionamentos com vários andares, os metrôs (ou qualquer outra forma de transporte público) e o fato de "estar sozinha no carro". "Apesar da cultura das câmeras de TV de circuito fechado, muitas mulheres sentem-se inseguras nas ruas da Grã-Bretanha", afirmou Sian Lewis, da Diamond, uma corretora de seguro para carros de mulheres. A empresa encomendou a pesquisa ao instituto YouGov. Segundo os resultados, 86 por cento das mulheres entrevistadas acreditavam que a criminalidade vinha aumentando na Grã-Bretanha. E 73 por cento disseram sentir-se vulneráveis nas ruas. (Por Paul Majendie)