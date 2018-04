Navios petroleiro e cargueiro se chocam no litoral da Holanda

HAIA - O choque de um navio petroleiro e um cargueiro próximo ao litoral da Holanda, nesta nesta-feira, 12, causou um moderado vazamento de querosene.

O acidente ocorreu às 3h (horário de Brasília) entre o petroleiro grego Mindoro de 238 metros de comprimento, com bandeira das ilhas Marshall, e o cargueiro Jork Ranger de 140 metros de comprimento de bandeira do Chipre. O vazamento foi rapidamente controlado.

A tripulação do navio grego - composta por sete gregos, 16 filipinos e um romeno - se encontra em bom estado de saúde. A agência de notícias ANA informou que o navio cipriota com 12 tripulantes estava sendo rebocado para o porto de Roterdã após solicitar permissão às autoridades holandesas.

O petroleiro de bandeira grega sofreu uma perfuração de aproximadamente seis metros em seu casco, o que ocasionou o vazamento de querosene. O carburante a bordo da embarcação foi levado a outro compartimento do navio após o impacto, controlando o vazamento.

De acordo com as autoridades litorâneas, o querosene despejado ao mar não implica nenhum perigo ambiental porque "evapora muito rapidamente". Além disso, há poucas chances de se deslocar até o litoral devido à direção do vento.