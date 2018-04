Netanyahu defenderá sanções contra o Irã em visita à Europa

O primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, concentrará seus discursos no programa nuclear iraniano e em sua decisão de dar continuidade à construção de assentamentos judeus na Faixa de Gaza durante sua viagem pela europa, informaram nesta segunda-feira, 22, funcionários do governo de Israel.

As fontes disseram que Netanyahu planeja destacar o que Israel vê como a busca iraniana por armas nucleares nas conversas com o primeiro ministro italiano, Silvio Berlusconi, na terça, 23, e com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, na quarta, 24.

"Somente palavras não resolverão o problema, e aços são necessárias", disse um dos funcionários, dando uma previsão do que Netanyahu pretende dizer aos dois líderes.

Mas a questão dos assentamentos israelenses na Faixa de Gaza pode continuar em voga, como aconteceu na visita do premiê de Israel a Washington no mês passado, quando o presidente americano, Barack Obama, fez pressões para que as construções cessassem. Netanyahu propõe a expansão dos assentamentos, citando a necessidade de acomodar "o natural número crescente" de famílias que precisam de abrigos.

Em Paris, Netanyahu se encontra na quinta com o enviado americano ao Oriente Médio, George Mitchell, para conversar sobre os objetivos de Washington em retomar as negociações de paz entre Israel e Palestina.

Sanções

Netanyahu também defende a imposição de sanções ao Irã. "Podemos permitir que um regime autoritário tenha armas nucleares? A resposta que ouvimos de todos os lugares é não", disse o premiê no programa Meet the Press, da rede NBC, no último domingo.

"Precisamos discutir as opções para cessar o programa nuclear iraniano imediatamente", disse Netanyahu, aludindo a um possível ataque a Israel. O Irã nega que enriquece urânio para propósitos militares, dizendo que seu desenvolvimento nuclear visa apenas a geração de energia elétrica.

O chefe de inteligência israelense, Meir Dagan, disse na última semana que um embargo mundial alterou o curso do programa nuclear de Teerã desde 2003, mas informou que o Irã pode ter uma arma nuclear em 2014 caso essas sanções não sejam intensificadas.

O governo israelense disse que um Irã detentor de armas nucleares seria uma ameaça à sua existência, já que o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, prega a destruição do Estado judeu.

Especialistas dizem que Israel possui o único arsenal atômico do Oriente Médio, um assunto sobre o qual o governo recusa-se comentar.