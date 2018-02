Neto de Elizabeth II se casa com canadense

Em uma cerimônia discreta, Peter Phillips, o neto mais velho da rainha Elizabeth II, se casou com a canadense Autumn Kelly. Ele foi o primeiro dos netos da monarca britânica a se casar. Foto: Associated Pres Peter e Autumn se casaram na capela de St. George, no Castelo de Windsor, diante de 300 convidados, entre eles a rainha, o príncipe Philip e o herdeiro do trono britânico, o príncipe Charles. Na primeira fila: os príncipes Andrew e Harry; no centro: Charles e Camila; abaixo: a rainha Elizabeth II e o marido, o príncipe Philip. Foto: AP O filho da princesa Anne e 11.º na linha de sucessão do trono britânico e a mulher se conheceram em 2003 no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Montreal, no Canadá. No início, o neto de Elizabeth II escondeu que era membro da família real britânica. Autumn descobriu que namorava um herdeiro do trono ao vê-lo em um programa de televisão.