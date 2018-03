Netos de espanhóis exilados poderão obter cidadania Netos de espanhóis exilados durante a guerra civil dos anos 1930 poderão requisitar nacionalidade espanhola, segundo uma legislação a ser votada pelo Parlamento neste mês. Pela lei atual, apenas filhos de casais espanhóis vivendo no exterior podem pedir a cidadania, sendo que a segunda geração de descendentes não é autorizada a fazê-lo. Os planos, que fazem parte de uma polêmica legislação destinada a oficialmente condenar a ditadura do general Franco, afetam descendentes de milhares de crianças levadas para países como México e União Soviética durante a guerra. "Houve espanhóis que perderam a nacionalidade porque tiveram que ir para o exílio durante a guerra civil e isso não é justo", disse ao Congresso nesta quinta-feira o ministro do Trabalho, Jesus Caldera. A lei também prevê cidadania aos netos de mulheres que tiveram que abrir mão da nacionalidade espanhola ao se casar com estrangeiros durante o regime de Franco, disse Caldera. Os descendentes só poderão se candidatar à cidadania espanhola durante os dois anos seguintes à implementação da lei, se ele for aprovada, com possibilidade de ampliação por mais um ano.