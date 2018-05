Nevasca durante madrugada fecha principal aeroporto de Moscou

Segundo uma porta-voz do aeroporto citada pela agência, os voos no aeroporto mais movimentado do país foram interrompidos após a queda de duas subestações elétricas.

"Os serviços no aeroporto foram suspensos", disse a porta-voz Elena Galanova, acrescentando que ainda não é certo quando as operações devem ser retomadas.

A Companhia da Rede Elétrica Unificada de Moscou informou que cerca de 100 mil pessoas foram afetadas pela falta de luz na região, segundo a RIA.

Os outros dois principais aeroportos de Moscou, Sheremetyevo e Vnukovo, estavam operando normalmente.

A previsão do tempo indica novas tempestades de neve até terça-feira na capital russa, com a temperatura variando entre zero e menos seis graus Celsius.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)