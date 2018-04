Nevascas deixam mais de 100 mil famílias sem luz na Polônia

As intensas nevascas registradas na Polônia durante a segunda-feira, 11, provocaram o corte do fornecimento elétrico em mais de 100 mil lares do sul do país, informou o Centro de Segurança governamental.

O serviço ferroviário continua sofrendo grandes atrasos por causa das complicadas condições meteorológicas, e centenas de passageiros tiveram que passar a noite em estações de trem.

As cidades da Cracóvia, Czestochowa e Kielce são as mais atingidas pelas fortes nevascas, que inutilizaram parte do sistema elétrico das ferrovias, obrigando algumas linhas a usar locomotivas a diesel.

O trânsito também sofre com as intensas precipitações, mas, até o momento, não foi bloqueada a circulação em nenhuma das principais estradas do país.

A neve fez com que os bombeiros intensificassem seu trabalho de controle sobre os telhados de recintos industriais e grandes superfícies, com o objetivo de evitar o excessivo acúmulo de neve, o que poderia provocar o afundamento.