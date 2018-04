Nevascas voltam a prejudicar serviços no Reino Unido

Uma forte nevasca provocou o fechamento de aeroportos no Reino Unido e afetou o transporte nas estradas e ferrovias. O serviço de meteorologia, que emitiu alertas para grande parte da Inglaterra, Escócia e País de Gales, afirmou que espera mais tempestades para o fim de semana após a maior nevasca dos últimos 20 anos que atingiu a região nesta semana. Foto: Reuters A neve afetou o funcionamento dos hospitais, que cancelaram agendamentos, e trens e ônibus tiveram problemas para circular. As pistas dos aeroportos de Birmingham, Luton e do leste do país foram fechadas para limpeza e devem retomar os pousos e decolagens durante o dia. O Sistema Nacional Ferroviário afirmou que os trens em Gales, Yorkshire e no centro e sudeste da Inglaterra foram afetados por atrasos e cancelamentos. A Agência de Rodovias relatou ainda que o trânsito era lento nas principais rotas, mas que nenhuma estrada chegou a ser fechada por conta da neve. Centenas de escolas foram fechadas. O local mais atingido por Gales, onde 600 instituições interromperam o funcionamento. Nos arredores do condado de Bristol, pelo menos 200 também não trabalharam. Em Aberdeenshire e Aberdeen, há relatos de que 150 escolas foram fechadas. A polícia de Grampian pediu para que as pessoas façam viagens extremamente necessárias.