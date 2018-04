Neve bloqueia estradas e causa acidentes na Alemanha

Trabalhador limpa ferrovia coberta pela neve em Kiesow, norte do país. Foto: Thomas Peter/Reuters

BERLIM- A neve e o gelo que castigam a Alemanha desde sábado provocaram nesta madrugada o bloqueio de estradas e rodovias em todo o país, e acidentes nos quais pelo menos uma pessoa morreu.

O temporal atingiu especialmente o nordeste do país, onde ficaram bloqueadas durante várias horas da madrugada as rodovias A2 e A19 - entre Rostock e Berlim.

Um jovem de 22 anos morreu em Stapelfeld (norte da Alemanha) quando o veículo onde viajava saiu da estrada por causa do gelo.

O alerta pelas nevascas que nos dias anteriores caíram na Alemanha diminuiu na segunda-feira e o tráfego aéreo foi normalizado, depois que, ao longo do fim de semana passado, tiveram que ser cancelados cerca de 350 voos no aeroporto de Frankfurt, com a retirada da pista de 414 mil toneladas de neve.

Após as nevascas, os serviços meteorológicos anunciam uma nova onda de frio.

Toda a Alemanha ficou coberta pela neve no fim de semana passado, como consequência da passagem da tempestade "Daisy".

O Instituto Alemão de Meteorologia acredita que persistirão as temperaturas a vários graus abaixo de zero em todo o país, pelo menos até o próximo fim de semana.