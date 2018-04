Neve cancela voos e eventos esportivos no Reino Unido

O frio polar que castiga o Reino Unido obrigou as companhias aéreas a cancelar voos de vários aeroportos britânicos neste sábado, 9, enquanto eventos esportivos foram postergados.

O Serviço Meteorológico previu mais nevadas para os próximos dias no Reino Unido, onde as temperaturas caíram para 14 graus abaixo de zero em algumas áreas do norte da Inglaterra e na Escócia, e a dois graus negativos em Londres.

Na República da Irlanda, o aeroporto de Dublin suspendeu todos seus voos por causa da intensa nevasca que cai. A companhia aérea de passagens baratas Easyjet informou que cancelou nove voos com chegada ou saída dos aeroportos londrinos de Gatwick e Luton, e a British Airways (BA) se viu obrigada a cancelar 50 voos desde Heathrow.

Os serviços ferroviários também foram afetados já que há cancelamentos e atrasos em algumas regiões do país. O Eurostar, o trem que liga Londres à Europa continental através do túnel sob o Canal da Mancha, opera hoje a dois terços do serviço normal de sábado, segundo informou uma porta-voz da companhia.

Quanto aos eventos esportivos, foram cancelados para hoje sete jogos de futebol do Campeonato Inglês, além de corridas de cavalo e partidas de rugby.

Nos últimos dias, milhares de escolas no Reino Unido permaneceram fechadas, mas não se descarta que esta situação continue porque o Serviço Meteorológico previu que o intenso frio continuará pelo menos mais uma semana.