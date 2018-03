Nicolas Sarkozy defende incluir países emergentes ao G8

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, disse neste sábado, 5, que "não é justo nem razoável" que apenas oito países se reúnam para discutir os problemas do mundo, às vésperas da cúpula do Grupo dos Oito (G8, sete países mais industrializados e a Rússia), que começa nesta segunda-feira no Japão. Veja também: Protesto contra reunião de cúpula do G8 reúne 5 mil no Japão "Acho que não é razoável reunir oito para resolver os problemas do mundo, esquecendo China, Índia, e sem nenhum país árabe, africano e latino-americano", disse Sarkozy a 2 mil diretores de seu partido, a União por um Movimento Popular (UMP), em um conselho nacional marcado pela recente chegada francesa à Presidência da União Européia (UE). "Não é justo nem razoável. O mundo é universal", disse. Sarkozy afirmou que "a verdade é que, se quisermos a paz e o desenvolvimento para o mundo, todo o mundo deve ser convidado", e que não aceita que "um continente de 1 bilhão de habitantes como a África não tenha um país que o represente na mesa dos grandes do mundo". O presidente acrescentou que potências emergentes como Brasil, Índia, China, México e África do Sul, "que serão os grandes de amanhã (...), também devem aceitar os deveres" em que isso implica. Os chefes de Estado e de governo de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Japão e Rússia se reunirão com representantes da UE e 14 países convidados a partir de segunda na região montanhosa do Lago Toya, na ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Sarkozy também defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU para incluir membros permanentes como Japão, Alemanha e um país da África, da América Latina e do mundo árabe. "Mas digo a esses países que devem estar dispostos a pagar o preço", advertiu o presidente francês, ao lembrar as tropas que a França fornece para as operações de manutenção da paz por ser membro permanente do Conselho de Segurança.