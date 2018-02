No 24º aniversário da reunificação alemã, Merkel cita lições para o mundo O caminho da Alemanha para a reunificação mostra que as lições aprendidas a partir da luta pacífica do país liberdade podem ser adotadas para resolver muitos dos problemas que a Europa e o mundo enfrentam hoje, disse a chanceler alemã, Angela Merkel, nesta sexta-feira.