No Brasil, Merkel se diz disposta a cumprimentar Chávez A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, minimizou na quarta-feira em Brasília uma rixa com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e disse que será capaz de lidar com ele sozinha e que vai cumprimentá-lo na cúpula desta semana no Peru. Na semana passada, Chávez disse que Merkel era descendente política de Adolf Hitler, por ter pedido aos líderes latino-americanos que se afastassem dele. A primeira-ministra, que participa de uma cúpula entre líderes da União Européia e da América Latina nesta semana em Lima, disse que vai ser amistosa com todos os participantes, entre os quais supostamente estará Chávez. "Certamente vou cumprimentar todos de forma cortês", disse ela em entrevista coletiva ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O presidente Lula pode relaxar: eu posso cuidar de mim mesma", disse ela, quando questionada sobre se Lula poderia ajudar a aparar as arestas. A chancelaria venezuelana acusou na terça-feira a Alemanha de interferência e disse que a Venezuela não é um fator de perturbação na América Latina, na Europa ou no mundo. "Se eu conheço bem o Chávez e a Merkel, eles vão sentar, tomar um café e a paz vai reinar", disse Lula. Chávez, crítico contumaz do capitalismo e da globalização, já insultou vários chefes de governo, de países como Colômbia, México e, com maior frequência, Estados Unidos. Merkel passa dois dias no Brasil antes de participar da cúpula de Lima. (Reportagem de Raymond Colitt)