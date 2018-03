Nove são feridos durante corrida de touros em Pamplona

Nove pessoas ficaram feridas no primeiro "encierro" da festa espanhola de San Fermín (festividades da corrida de touros) , quando os participantes correm na frente de touros enraivecidos na cidade de Pamplona, segundo informou a Cruz Vermelha. Foto: Reuters Os seis touros levaram um pouco mais de 4 minutos para percorrer os 850 metros que separam os currais da Praça em que acontece a festa. Centenas de pessoas ocuparam as ruas, e apesar de não haver grande aglomeração, algumas chegaram a tropeçar e cair. Dois touros se separaram da manada durante o "encierro", e os animais não chegaram a ferir nenhum participante gravemente. Foto: Reuters Os nove feridos, nenhum pelos chifres do touro, foram atendidos nos hospitais públicos da cidade por conta de ferimentos e contusões. A Festa de San Fermín começou no domingo e os "encierros" se repetirão todos os dias, às 8 da manhã, até 14 de julho.