Novo acordo político dá mais autonomia à Irlanda do Norte

Os líderes da Irlanda do Norte anunciaram nesta sexta-feira, 5, um trabalhoso acordo para transferir importantes atribuições de Londres para Belfast. As autoridades locais descreveram o pacto como um "novo capítulo" na conturbada província.

A responsabilidade pela polícia e a aplicação da justiça na Irlanda do Norte será transferida para Belfast a partir de 12 de abril, segundo os líderes irlandeses. Estavam presentes no anúncio do acordo o primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, e o primeiro-ministro irlandês, Brian Cowen.

"Nós estamos encerrando o último capítulo de uma longa e tumultuada história e estamos abrindo um novo capítulo para a Irlanda do Norte", afirmou Cowen, confirmando o acordo entre o republicano Sinn Fein e o Partido Unionista Democrático (DUP), favorável a Londres.

O governo britânico concordou em fornecer um fundo extra de 800 milhões de libras para que os poderes legais e policiais sejam transferidos de Londres para Belfast, disse o primeiro-ministro irlandês. "Esse acordo é o sinal mais claro de que não retornaremos aos velhos dias ruins do passado", afirmou o líder do DUP, Peter Robinson.

O acordo ocorre após quase duas semanas de negociações tensas em alguns momentos, entre os partidos - velhos rivais -, que tem compartilhado o poder em Belfast desde 2007.

O Reino Unido e a Irlanda ajudaram a que se firmasse na Irlanda do Norte, em 1998, o Acordo da Sexta-Feira Santa, que em grande parte encerrou um período de três décadas de violência, quando morreram pelo menos 3.500 pessoas. O pacto levou à criação de um governo executivo com poderes compartilhados.

A Irlanda do Norte, porém, ainda enfrenta violência esporádica. Um policial e dois soldados foram mortos a tiros e um policial perdeu a perna em um atentado com um carro-bomba, no mês passado. As informações são da Dow Jones.