Novo chanceler italiano promete ser 'muito firme' com o Irã O novo chanceler italiano, Franco Frattini, disse em entrevista publicada na quinta-feira pelo Financial Times que seu país deve seguir o exemplo de outras potências européias e dos Estados Unidos, que são "muito firmes" a respeito do Irã. O político conservador afirmou também que a Itália pretende agir como "facilitadora" entre Irã e EUA para melhorar o diálogo entre esses países. "A Itália vai se empenhar para realmente entrar no clube [dos que pressionam] o Irã", disse ele ao jornal. "A Itália não ficará isolada por um grupo restrito de parceiros europeus mais os EUA." Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança --EUA, França, Grã-Bretanha, Rússia e China-- mais a Alemanha estão tentando convencer o Irã a abandonar seu programa de enriquecimento de urânio, em troca de benefícios políticos e comerciais. O Ocidente suspeita que o Irã tenha intenção de desenvolver armas nucleares, e a ONU já impôs três pacotes de sanções ao país devido à sua recusa em suspender as atividades de enriquecimento de urânio --que Teerã diz ser um direito seu, com finalidades exclusivamente pacíficas de geração de eletricidade. Além disso, os EUA também acusam o Irã de armar milícias xiitas no vizinho Iraque. Teerã afirma que a instabilidade iraquiana é resultado da ocupação norte-americana. Frattini, que já foi comissário (ministro) de Justiça e Segurança da União Européia, defendeu que a Itália aproveite suas relações comerciais com o Irã, mas não quis dizer se seria favorável a sanções específicas contra o setor energético iraniano.