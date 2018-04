Novo presidente da Sérvia promete manter controle sobre Kosovo Boris Tadic tomou posse como presidente da Sérvia na sexta-feira, dois dias antes de Kosovo declarar sua independência, impondo ao país seu momento mais traumático desde que se viu bombardeado em 1999 a fim de suspender uma campanha de limpeza étnica naquela Província. Na cerimônia de posse, Tadic, 50, jurou solenemente "dedicar todos os meus esforços para preservar a soberania e a integridade territorial da República da Sérvia". Mas, no domingo, a Sérvia já se depara com seu desmembramento. Nesse dia, deve ser declarada a independência de Kosovo, uma Província montanhosa gravada na mitologia de formação da Sérvia mas hoje habitada por dois milhões de albaneses, que correspondem a 90 por cento de sua população. O primeiro-ministro sérvio, Vojislav Kostunica, um político nacionalista que ofuscou Tadic, pró-Ocidente, no papel de defensor da unidade do país, afirmou que a separação de Kosovo "está prestes a se transformar em uma realidade" que não pode evitar, mas que nunca aceitará. O Ocidente pretende reconhecer Kosovo porque, segundo afirma, a Sérvia perdeu o direito moral de dirigir a população daquela área devido à violência usada contra os albaneses em 1998 e 1999, sob o governo do já morto Slobodan Milosevic, e porque não há nenhuma chance de que as duas partes entrem em acordo. A Sérvia ofereceu conceder autonomia aos albaneses de Kosovo, que ficariam dentro das fronteiras sérvias e não formariam um país em separado. A proposta é considerada pelo Ocidente insustentável no longo prazo. Kosovo já se encontra há nove anos sob administração da Organização das Nações Unidas (ONU) e sob a proteção da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a aliança militar que realizou os bombardeios de 1999. A Rússia, aliada dos sérvios, afirmam que o Ocidente abre um precedente perigoso ao deixar que Kosovo declare independência sem uma aprovação formal da ONU. Segundo os russos, movimentos separatistas do mundo todo vão convencer-se de que eles também podem ter sucesso em sua luta por independência. As potências ocidentais argumentam que Kosovo é um caso único, gerado pela selvageria e pelo autoritarismo impostos a uma minoria étnica.