Novo relatório do caso Jean Charles pressionará chefe de polícia A permanência do chefe da polícia londrina em seu cargo ficará ainda mais complicada depois da divulgação, nesta quinta-feira, de um relatório sobre a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, confundido com um terrorista por agentes dentro do metrô da capital britânica. A Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC, espécie de corregedoria) vai publicar suas conclusões sobre o que aconteceu em 22 de julho de 2005 dentro da estação Stockwell (zona sul), onde o eletricista, de 27 anos, foi baleado. Os policiais pensaram que ele fosse um dos quatro homens que na véspera haviam tentado cometer atentados no sistema londrino de transportes. Duas semanas antes, ataques suicidas no metrô e em um ônibus haviam matado 52 pessoas. Na semana passada, a polícia londrina foi condenada como instituição a uma multa de 175 mil libras, depois que promotores decidiram que não deveria haver processos contra policiais específicos. A longa investigação adiou até agora o relatório completo do IPCC, que surge em um momento de muita pressão para que o comissário Ian Blair deixe seu cargo. A oposição quer a renúncia dele, e na quarta-feira a Assembléia de Londres aprovou uma moção -- de caráter apenas simbólico -- também o incentivando a se demitir. Mas Blair parece decidido a ficar no cargo e tem o apoio do Ministério do Interior, da prefeitura de Londres e do chefe da Autoridade Policial Metropolitana, órgão que supervisiona a força londrina e tem o poder de demiti-lo. A polícia e a Autoridade Policial dizem que não há no relatório de quinta-feira muita coisa que já não tenha se tornado pública quando a polícia foi a julgamento por violar regras sanitárias e de segurança -- desta vez, a investigação serve para abrir ou não um processo penal. "Nosso trabalho foi descobrir o que aconteceu naquele dia e então fazer as recomendações para tornar menos provável que aconteça de novo", disse Nick Hardwick, presidente da IPCC, à rádio BBC. Blair afirmou torcer para que o relatório da IPCC encerre o assunto, mas qualquer conclusão ruim para ele aumentará a pressão por sua renúncia, como exige a família do brasileiro. O relatório de quinta-feira é o segundo inquérito do IPCC contra o incidente de Stockwell. Um relatório anterior, de agosto, examinou se a polícia enganou a população ao divulgar falsas informações no dia da morte de Menezes. Blair foi inocentado da acusação de mentir, mas o relatório disse que ele foi mantido desinformado sobre o erro fatal durante algum tempo e que Andy Hayman, principal agente britânico antiterrorismo, enganou seus colegas e o público.