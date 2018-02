Número de mortos em naufrágio na Itália sobe para 194

Mergulhadores resgataram hoje mais 83 corpos da área onde um navio de imigrantes afundou na quinta-feira na costa da Sicília, na Itália. O número de mortos subiu para 194. Cerca de 150 ainda estão desaparecidos. Autoridades creem que muitos corpos ainda estejam presos nos destroços. Cerca de 500 imigrantes estavam espremidos no barco, que pegou fogo antes de afundar. O mar agitado e o vento forte impediram os trabalhos na sexta-feira.

Os sobreviventes do naufrágio serão processados por imigração clandestina caso não consigam asilo no país, informou no sábado, 5, a Procuradoria de Agrigento, na Sicília. O crime prevê como pena máxima multa de 5 mil euros (cerca de R$ 15 mil). Pelo menos 114 imigrantes africanos morreram. "Houve algumas prisões em outros casos, mas claro que eles não podem pagar a multa. Eles não têm dinheiro", afirmou o promotor de Agrigento Ignazio Fonzo.

"Esta situação mostra que um dos próximos passos do Parlamento italiano deve ser abolir as medidas que tornam a imigração um crime", afirmou o parlamentar Mario Marazzitti, do Partido Escolha Cívica. O primeiro-ministro da França, Jean-Marc Ayrault, convocou uma reunião urgente com vários países europeus para tratar do tema da imigração ilegal. "É importante que os responsáveis políticos europeus falem do assunto o quanto antes, juntos", disse o premiê. Também na manhã de sábado, um cortejo de pesqueiros lançou flores ao mar de Lampedusa em homenagem às vítimas do naufrágio. / ANSA e REUTERS