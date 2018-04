Obama deve se reunir com Bento XVI dia 10 de julho

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, encontrará com o papa Bento XVI pela primeira vez no dia 10 de julho durante uma visita à Itália para participar da reunião dos chefes de Estado do G8, informou uma fonte do Vaticano nesta quarta-feira, 24.

Obama deixou muitos católicos norte-americanos irritados com seu apoio ao direito das mulheres pelo aborto e sua decisão em retirar as restrições de pesquisa em células-tronco.

A fonte do Vaticano informou que Obama poderá participar de uma audiência com o papa à tarde, após a conclusão do encontro do G8, entre os dias 8 e 10 de julho.

Um porta-voz do Vaticano não quis confirmar ou negar o encontro.

Líderes do Vaticano e da Igreja italiana condenaram a decisão de Obama em março de retirar as restrições a uso de verba federal para pesquisa com células-tronco embrionárias, impostas pelo seu predecessor George W. Bush.

O encontro do G8 discutirá uma resposta ao avanço da crise econômica internacional e o aquecimento global. A reunião ocorrerá na cidade de L'Áquila, sacudida por um terremoto em abril que matou cerca de 300 pessoas.