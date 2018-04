Obama presta tributo aos soldados que lutaram no Dia D

Associated Press,

No sexagésimo quinto aniversário do desembarque aliado do Dia D na costa francesa,o presidente dos EUA, Barack Obama, prestou tributo à invasão que virou a maré da 2ª Guerra Mundial e cimentou a aliança entre Estados Unidos e a Europa.

As colinas e a costa da Normandia ainda apresentam as marcas das posições de metralhadora e outros vestígios da guerra. O local do último discurso de Obama em sua viagem internacional foi o cemitério americano sobre Omaha Beach, perto de Colleville-sur-Mer.

"Este dia marca não apenas o triunfo da liberdade, mas também marca como a aliança transatlântica permitiu segurança e prosperidade extraordinárias dos dois lados do Atlântico", disse Obama durante uma entrevista coletiva.

A cerimônia deve culminar com um sobrevoo de 12 aviões, americanos, britânicos e americanos, incluindo uma manobra na qual um caça subitamente se afasta verticalmente, simbolizando um soldado morto em combate.

Honrando s americanos e britânicos que lutaram no Dia D, o ministro da Defesa francês, Herve Morin, disse que "a França paga tributo Aso que restabeleceram nossa liberdade... a França se lembra de quem eles eram e do que a França lhes deve".

O americano William Dabney, de 84 anos, está entre os homenageados. "O tiroteio era furioso na paria. Eu estava erguendo cadáveres e procurando as minas que explodiam os soldados. Os aviões vieram, rasantes, e nós cavávamos na areia", disse ele. "Eu não sabia se ia conseguir ou não".

Cerca de 215 mil soldados aliados, e um número aproximadamente igual de alemães, foram mortos ou feridos durante o Dia D e nos três meses que os aliados levaram para garantir a tomada da Normandia, uma batalha que ajudou a libertar a França do domínio nazista.