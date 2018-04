Obama quer discutir com Rússia redução de arsenais nucleares

O presidente americano, Barack Obama, planeja convocar uma reunião com a Rússia destinada a conseguir uma redução de 80% dos arsenais de armas nucleares dos dois países, informa nesta quarta-feira, 4, o diário britânico The Times. O tratado que Obama pretende assinar com as autoridades russas pode reduzir de cinco mil para mil o número de ogivas atômicas de cada potência, diz o jornal. A Rússia saudou a iniciativa americana. Um ponto chave da iniciativa é a revisão do plano do governo Bush de instalar um escudo antimísseis na Europa, o que conta com oposição da Rússia. As negociações seriam conduzidas a partir do novo Departamento de Estado, chefiado por Hillary Clinton. Embora nenhuma decisão definitiva sobre o polêmico escudo antimísseis tenha sido tomada, o simples adiamento da instalação do aparato na Polônia e de uma estação de radar na República Tcheca elimina um importante obstáculo para eventuais negociações entre Washington e Moscou. Obama já havia se comprometido a dar prioridade durante seu governo à redução de armas nucleares e a iniciativa anunciada pelo jornal The Times tem como objetivo substituir o tratado sobre redução de armas estratégicas, negociado por EUA e União Soviética em 1991 e que expira em dezembro próximo.