Ofensiva contra norte do Iraque está planejada, diz premiê turco O primeiro-ministro da Turquia, Tayyip Erdogan, disse que está planejada uma operação militar contra guerrilhas curdas do norte do Iraque, mas diplomatas indicaram na terça-feira que uma investida do tipo, caso ocorresse, seria limitada. Erdogan reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, na segunda-feira para tentar convencer os norte-americanos a atacarem os cerca de 3.000 rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) estacionados no norte do Iraque. Esses rebeldes realizam ações contra a Turquia desde o território iraquiano. Depois do encontro, Bush disse estar comprometido com os esforços de combate ao PKK, que descreveu com um "inimigo comum". O presidente norte-americano ofereceu compartilhar informações com a Turquia, que faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Apesar de as negociações terem produzido resultados positivos, esses não seriam suficientes para convencer os turcos a abrirem mão de uma ofensiva militar, ainda que uma ofensiva limitada a ataques aéreos e operações especiais, disseram diplomatas do país. "Os EUA concordaram com fornecer à Turquia 'informações práticas'. Isso significa permitir-nos realizar uma ação militar contra o PKK uma vez que tenhamos informações atualizadas", afirmou à Reuters um diplomata turco, acrescentando que tal ação militar ocorreria também dentro do Iraque. Em resposta ao que considera ser a demora do Iraque em agir e uma falta de pressão por parte dos EUA, a Turquia estacionou 100 mil soldados na fronteira com o território iraquiano e ameaça investir contra o PKK se nada for feito para controlar o grupo. O governo norte-americano não deseja ver milhares de soldados turcos atravessando a fronteira, temendo que isso desestabilize o norte do Iraque e alimente ainda mais a crise no país. Os EUA, porém, não se opuseram à realização de ataques aéreos limitados. A Turquia é um aliado fundamental dos EUA, que usam a base aérea de Incirlik, no território turco, para dar apoio logístico às forças norte-americanas estacionadas no Iraque. Erdogan afirmou ao National Press Club, em Washington, na noite de segunda-feira, que estava planejada uma ação contra o PKK, considerado uma organização terrorista pelos EUA, pela União Européia (UE) e pela Turquia. "Não estamos à beira da guerra. Tomamos uma decisão a respeito de uma determinada operação. Quero ressaltar mais uma vez que isso a ser feito será uma operação", disse. O Parlamento turco aceitou, no mês passado, um pedido do governo para permitir o lançamento de grandes operações além-fronteira no norte do Iraque, contra o PKK. Essas operações seriam uma resposta à escalada dos ataques realizados pelos rebeldes contra soldados e civis da Turquia.