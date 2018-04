OIT estima que 100 milhões de meninas trabalham no mundo

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que existam 100 milhões de meninas trabalhando no mundo, muitas delas em trabalhos degradantes. O alerta é feito às vésperas do Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, que é celebrado na próxima quinta-feira, 11.

No total, são 218 milhões de meninos e meninas trabalhando com idades entre 5 e 17 anos de idade. No Brasil, são 2,4 milhões. O que a OIT alerta é que, com a crise econômica, as meninas estejam em especial risco de serem tiradas da escola e colocadas para ajudar as famílias em garantir uma renda mínima.

Entre 2002 e 2006, o número de crianças trabalhando caiu no mundo de 248 milhões para 218 milhões. Mas, para Frank Hagemann, diretor do programa de combate ao trabalho infantil, a recessão pode mudar esse cenário. "Com a queda nos recursos vindos da exportação de commodities, com a queda de remessas de parentes vivendo em países ricos e com a queda na economia, a tendência é de que as meninas voltarão a ser chamadas para contribuir", disse.

Para a diretora da OIT no Brasil, Lais Abramo, o País conseguiu reduzir de forma importante o trabalho infantil nos últimos anos. A taxa no início da década era de cerca de 8 milhões de crianças trabalhando. Hoje, é de 70% menor. Mas o número absoluto ainda é alto. Um dos problemas, segundo Lais Abramo, é que muitas crianças trabalham como domésticas, o que torna difícil uma ação. Em muitos casos, essa crianças trabalham até 15 horas por dia.

No geral, o resultado é que muitas dessas crianças acabam jamais indo à escola. Hoje, 70% das pessoas que não sabem ler no mundo são mulheres. No total, 54 milhões de meninas que estão trabalhando tem menos de 12 anos de idade. 20 milhões delas ainda estão em trabalhos degradantes. 61% delas estão na agricultura, contra 30% em trabalhos domésticos e outras 9% no setor industrial. Cerca de 500 mil ainda trabalham no setor da mineração.