Oligarcas russos deveriam pagar taxa por privatizações, diz Putin

MOSCOU - O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, que busca voltar à presidência na eleição do próximo mês, disse nesta quinta-feira, 9, que grandes empresas russas privatizadas "desonestamente" nos anos 1990 deveriam pagar uma taxa para obter a aceitação pública para seus negócios.

"Precisamos encerrar o período dos 90, o que, falando honestamente, foi privatização desonesta", disse Putin em um discurso para um grupo que representava grandes empresas, responsáveis por dois terços da economia da Rússia. "Essa deveria ser uma contribuição única, ou algo assim. Deveríamos pensar em algo assim".

As declarações de Putin à Federação Russa de Industriais e Empresários (RSPP), embora fosse feita quase como um aparte, pareceu marcar uma tentativa de reunir apoio público para a eleição de 4 de março.

Pesquisas de opinião mostram Putin no caminho de ganhar uma maioria no primeiro turno, mas o novato político Mikhail Prokhorov - um magnata do setor de metais com uma fortuna estimada em 18 bilhões de dólares - luta com o comunista Gennady Zyuganov pelo segundo lugar.

Prokhorov enriqueceu como parceiro de Vladimir Potanin, que esteve envolvido na organização de leilões de "empréstimos por ações" em meados dos anos 1990, e garantiu o controle da Norilsk Nickel, o maior produtor mundial de níquel e paládio, por uma barganha.

Prokhorov vendeu sua participação na Norilsk Nickel por cerca de 14 bilhões de dólares antes do crash financeiro de 2008, mas continua controlando ativos bancários, ouro e alumínio. Ele se afastou do papel de gestão ativa para se concentrar na política.

"Devemos encerrar este tema. O que devemos fazer é garantir a legitimidade social da propriedade privada, e a confiança social nos negócios", disse Putin ao grupo conhecido como o "sindicato dos oligarcas" em um luxuoso hotel moscovita.

Prokhorov, que preside o comitê de questões trabalhistas do grupo empresarial, deixou o aposento antes do discurso de Putin.