ONG transformará crianças alemãs em meninos de rua por 1 dia

A ONG Terre des Hommes transformará 2 mil crianças alemãs e suíças em "meninos de rua" por um dia, para que elas se conscientizem sobre as condições em que os menores carentes vivem. Segundo a entidade, as crianças deverão realizar tarefas como trabalhar como engraxates em cidades da Alemanha e da Suíça. A ação começará na terça-feira, 20, para coincidir com o 18.º aniversário da Convenção dos Direitos da Infância da ONU, assinada em 1989. "Com isso, a Convenção chegou à maioridade. No entanto, até agora em muitos aspectos está imatura", disse o porta-voz da entidade Wolf Christian Ramm. De acordo com dados da organização, existem no mundo 30 milhões de crianças de rua, número que pode chegar a 100 milhões se forem consideradas as que têm pouco contato com a família. Na Alemanha, cerca de 9 mil crianças se encontrariam nesta situação, informou a entidade. A Terre des Hommes apóia 45 projetos beneficentes em todo o mundo.