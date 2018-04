Ônibus cai em desfiladeiro e mata 13 em Portugal Um ônibus caiu em um desfiladeiro na região central de Portugal nesta segunda-feira, matando 13 pessoas, informaram serviços de emergência. Outras 25 pessoas ficaram feridas no acidente e foram levadas ao hospital, disse um porta-voz. O ônibus e um carro colidiram em uma estrada, segundo uma fonte. A carro também caiu no barranco. Portugal tem uma das maiores taxas de acidente no oeste da Europa. (Por Carlos Pontes)