Ônibus fica entalado após se chocar contra ponte em Londres

Seis pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira, 11, em Londres, quando um ônibus de dois andares se chocou contra uma ponte depois de não conseguir passar por baixo da construção. O teto do veículo foi arrancado na batida contra um dos arcos da ponte, o que teria causado ferimentos graves na cabeça de um homem, de acordo com informações da polícia. O trajeto da linha 24 havia sido desviado por causa de um incêndio que interditou uma área do norte da cidade por onde passava originalmente. Um porta-voz do Transport for London disse que outros ônibus já estavam passando pelo local com segurança antes do acidente. "O caminho é normalmente usado em casos de desvio no trânsito e os motoristas sabem dirigir passando pelo meio (da ponte)", disse o porta-voz.