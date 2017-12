ONU pede investigação independente sobre violência policial em Barcelona

GENEBRA - A autoridade máxima da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pediu nesta segunda-feira, 2, investigações independentes para determinar se houve abuso por parte da polícia espanhola, no esforço de impedir que o plebiscito pela independência da Catalunha fosse realizado.

No domingo, catalães foram às urnas num plebiscito considerado ilegal pela Justiça espanhola. Com cerca de 38% de eleitores, o governo catalão diz que o apoio pela independência atingiu 90% dos votos e pode declarar sua independência de forma unilateral nos próximos dias. O dia de votação, no entanto, foi marcado pela violência da polícia espanhola, que resultou em mais de 880 feridos.

"É perturbadora a violência na Catalunha no domingo", disse Hussein. "Com centenas de pessoas feridas, peço às autoridades espanholas que garantam uma investigação completa, independente e imparcial de todos os atos de violência", alertou. A resposta policial, segundo ele, "precisa ser a todos os momentos proporcional e necessária."

Hussein, sem tomar partido contra ou a favor da independência, insistiu que acredita que "a situação atual deve ser resolvida por meio de um diálogo político, com pleno respeito às liberdades democráticas". O alto comissário da ONU também pede que o governo espanhol "aceite sem demora" os pedidos de diversos relatores de direitos humanos das Nações Unidas para que visitem o país.

Na semana passada, dois desses relatores já tinham alertado sobre o risco de confrontos e da tensão em Barcelona.