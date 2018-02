Operação franco-espanhola prende membro do ETA Um dos maiores chefes do grupo terrorista basco ETA, Ibon Gogeascochea, foi preso na França neste domingo em uma operação conjunta da polícia francesa e da Guarda Civil espanhola. Gogeascochea foi detido na região da Normandia, a noroeste do país, junto com outros dois supostos integrantes da organização, informaram fontes oficiais.