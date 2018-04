Operadora do aeroporto de Frankfurt fracassa em acordo salarial

"O sindicato GdF rompeu as negociações hoje (sexta-feira)", afirmou a Fraport em comunicado na noite de sexta-feira.

Frankfurt abriga o terceiro maior aeroporto da Europa em termos de passageiros depois de Heathrow, em Londres, e do Charles de Gaulle, em Paris.

O GdF exigiu pagamentos maiores e menos horas de trabalho para os funcionários, que guiam os aviões em solo para as posições de estacionamento. O sindicato alega que o trabalho ficou mais complicado após a inauguração da quarta pista.

Os funcionários, que são apenas 1 por cento da força de trabalho da Fraport, resolveram parar depois que a operadora do aeroporto rejeitou uma proposta da entidade mediadora para um reajuste salarial de até 70 por cento.

A Fraport afirmou nesta sexta-feira que as exigências do GdF não são justificáveis e são inaceitáveis. O sindicato declarou que a oferta da empresa operadora estava abaixo daquela original feita antes do processo de mediação.

O sindicato irá agora discutir os próximos passos da ação, disse um porta-voz à Reuters. Por outro lado, a Fraport afirmou que está "bem preparada" para o caso de mais paralisações, uma vez que já usou funcionários que antes exerciam essa função para cobrir esses postos nas greves desta semana.

O GdF deve notificar qualquer paralisação com 24 horas de antecedência.

A Lufthansa, responsável por mais da metade dos voos no aeroporto, foi a mais afetada pelas paralisações que começaram em 16 de fevereiro e se estenderam até 22 de fevereiro, com intervalo no fim de semana.

As greves estavam previstas para durar até sexta-feira, mas foram interrompidas na quarta-feira depois que a Fraport escreveu ao sindicato oferecendo novas negociações.

