Operadores de transporte na França preveem grande adesão à greve

PARIS - O transporte público na França, em particular o ferroviário e o aéreo, será bastante afetado pela greve contra a reforma da previdência, que começa na noite desta segunda-feira, 11, e pode se prolongar para além da terça-feira em alguns setores, segundo informações fornecidas pelas autoridades.

A Direção Geral da Aviação Civil (DGAC) informou hoje que comunicou às companhias aéreas que amanhã terão que cancelar 50% dos voos programados no aeroporto de Orly e 30% no maior aeroporto de Paris, Charles de Gaulle. Também terão que ser suspensos por conta da greve dos controladores aéreos 30% dos voos de Beauvais, que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Paris e é muito utilizado por companhias de baixo custo.

Na circulação de trens, os efeitos da quinta greve contra o aumento da idade mínima para a aposentadoria (de 60 para 62 anos e de 65 para 67 para ter direito a uma pensão completa) serão maiores do que os da anterior, realizada em 23 de setembro.

Só será mantida a frequência de um terço dos trens de alta velocidade que circulam no interior da França, em torno de 40% dos regionais e uma porcentagem equivalente dos que operam nas redondezas de Paris. Os trens noturnos que conectam a Espanha com a França foram cancelados, tanto para a próxima noite quanto para a de terça para quarta-feira.

Os sindicatos ferroviários convocaram inicialmente uma greve de dois dias, ou seja, terça e quarta-feira, mas a paralisação tem caráter prorrogável e a partir do dia 13 as assembleias gerais decidirão a cada manhã se os trabalhadores continuam parados na jornada seguinte.

Com este sistema, de acordo com a vontade dos sindicatos mais radicais, a greve poderia ser prolongada, em setores-chave como os transportes e as refinarias, até pelo menos o sábado, quando deve haver mais manifestações.

O desafio das centrais é levar para a rua um número de manifestantes tão grande quanto o dos três últimos protestos de 7 e 23 de setembro e 2 de outubro, quando foram reunidas entre 2,5 e 3 milhões de pessoas, de acordo com dados dos sindicatos. Os efeitos da greve serão sentidos no trânsito das 85 cidades onde foram convocadas paralisações no transporte urbano.

A Confederação Geral do Trabalho (CGT) recomendou aos motoristas que encham seus tanques e prevê que no final desta semana deve haver problemas de escassez de combustível em algumas regiões. O Governo, embora insista que não voltará atrás na reforma da previdência, que hoje prossegue sua tramitação no Senado, se mantém alerta, visto que as pesquisas mostram que uma grande maioria da população está a favor da greve de amanhã: 69% aprovam a paralisação e 16% são contra.