Oposição ganha terreno na Itália, em meio a escândalos políticos A coalizão do governo na Itália ganhou em importantes províncias do norte nas eleições locais do fim de semana, mas a oposição de esquerda teve um desempenho melhor do que o esperado. O premiê Silvio Berlusconi está há semanas envolvido em escândalos no país.