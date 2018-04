Otan diz que tem planos para defender Turquia se necessário

"Temos todos os planos necessários prontos para proteger e defender a Turquia, se necessário", disse o secretário-geral da Otan a repórteres antes de um encontro dos ministros da Defesa dos países da aliança, em Bruxelas.

Após disparos contra a Turquia feitos a partir do território sírio, embaixadores da Otan declararam apoio à Turquia em uma reunião de emergência na semana passada.

Forças turcas têm revidado diariamente os ataques feitos do norte da Síria, onde as forças do presidente Bashar al-Assad enfrentam uma revolta contra o governo.

(Reportagem de Adrian Croft)