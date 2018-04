Otan reabre postos de fronteira depredados em Kosovo Policiais da Organização das Nações Unidas (ONU) com o apoio de forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reabriram dois postos de fronteira de Kosovo na quarta-feira, um dia após sérvios terem queimado aquelas instalações no primeiro ato de desafio à autoridade do recém-criado país. Um funcionário da Reuters presente em um dos postos disse que soldados norte-americanos levaram luzes de emergência e geradores para a instalação, e que o tráfego de veículos era normal ali. O teste sobre a determinação do Ocidente em apoiar a independência de Kosovo com forças militares deu-se dois dias depois de os kosovares terem declarado a secessão da Sérvia, um passo com o qual as grandes potências ocidentais concordaram, mas que os governos sérvio e russo rejeitam. Segundo a Otan, os ataques haviam resultado de uma ação bem coordenada. Mas assegurou que não teriam impacto nenhum. "Desejo apenas que todos fiquem cientes da minha determinação em manter e restabelecer a segurança em todos os pontos de Kosovo", afirmou o general Xavier de Marnhac, comandante da força de paz liderada pela Otan, a Kfor. A destruição dos postos de fronteira "talvez não tenha sido um ato bonito, mas foi legítimo", disse o ministro sérvio para Kosovo, Slobodan Samardzic. No entanto, o administrador da ONU encarregado de Kosovo, Joachim Ruecker, rebateu afirmando que a ação não tinha legitimidade nenhuma. "O governo sérvio está obrigado a observar seu comprometimento em não realizar atos que poderiam encorajar a violência, e esse foi um ato de violência. De forma que discordo desse comunicado", afirmou Ruecker em uma entrevista coletiva concedida ao lado de Marnhac. O primeiro-ministro de Kosovo, Hashim Thaci, disse que as declarações de Samardzic "pertencem a um tempo que já passou". RÚSSIA Os ataques na fronteira sublinham o desafio a ser enfrentado pela missão de segurança da União Européia (UE), que deve chegar em breve a Kosovo, um território sob administração da ONU há nove anos, desde que a Otan realizou uma campanha de bombardeios para expulsar da região as forças sérvias e proteger os albaneses. A missão da UE não possui um mandato da ONU. A Sérvia não reconhece sua autoridade, e a Rússia, que não possui forças nos Bálcãs, disse que não permitirá qualquer tentativa de "adotar medidas repressivas caso os sérvios em Kosovo decidam-se por não obedecer (ao novo governo)." "A decisão unilateral da UE sobre enviar uma missão viola as mais importantes leis internacionais", afirmou o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Uma porta-voz de Javier Solana, chefe da área de política externa do bloco europeu, disse que a missão "contribuiria para criar uma estrutura política estável" em Kosovo e que tem havido contatos regulares com a Rússia. A Sérvia e a Rússia afirmam que a declaração de independência dos kosovares viola uma resolução da ONU de 1999 a respeito da região de maioria albanesa e que reconhecer a manobra abriria a "Caixa de Pandora" do separatismo. A Sérvia convocou os diplomatas de capitais européias e pretende realizar uma grande passeata de protesto em Belgrado, às 14h (horário de Brasília) de quinta-feira. Mas diz que não recorrerá à violência.