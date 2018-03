Padre italiano se divide entre venerar Deus e imitar Elvis

O romano Antonio Petrescu acredita que você pode venerar Deus e Elvis Presley ao mesmo tempo. Como padre católico e sósia de Elvis, ele encontra sua inspiração espiritual no velho ídolo do rock. "As pessoas me perguntam 'Como você pode conciliar as imitações de Elvis com sua escolha profissional?"', disse Petrescu, que veste suas roupas com glitter e requebra os quadris quando não está trabalhando como padre na cidade italiana de Avezzano. Entrevistado pela Reuters em uma visita a uma igreja na minúscula cidade de Sorbo - população de 52 pessoas -, no sul da Itália, o padre de 34 anos disse acreditar que Elvis é uma inspiração apropriada para o culto cristão porque ele canta sobre o "amor em geral". O site de "Don Elvis", como é descrito, (www.antoniupetrescu.com) tem duas seções separadas - uma para o seu trabalho como padre e outra sobre sua carreira artística, onde fala sobre sua "voz flamejante" e sua discografia, que inclui músicas como "Lovin' Arms" e "Reach out to Jesus". O pop não pára em Elvis: Petrescu também incorpora letras de cantoras como Celine Dion em seus sermões. Petrescu sente que sua responsabilidade como padre é "andar por essa Terra com amor por Jesus Cristo", uma tarefa para a qual é inspirado por Elvis em sua "busca por espiritualidade em sua própria vida".