País Basco tem três explosões; ETA reivindica duas Três artefatos explodiram na segunda-feira no País Basco, provocando apenas danos materiais, segundo as autoridades. O grupo separatista local ETA reivindicou duas das explosões. Os dois primeiros ataques, reivindicados pelo ETA, atingiram duas escavadeiras numa obra de Hernani, província de Guipúzcoa, segundo a Ertzaintza (polícia basca). Já de noite, o Departamento do Interior disse que um veículo pertencente à unidade canina da Ertzaintza havia sido explodido por volta de 22 horas num estacionamento público de Baracaldo (província de Vizcaya). Um cachorro que estava no veículo teria sobrevivido, segundo as primeiras informações. Outros carros também sofreram danos ao redor. A entidade patronal Confebask disse à Reuters que as escavadeiras atingidas pertenciam à empresa Amenábar e estavam em Hernani para as obras do trem-bala local. Durante a madrugada, policiais já haviam sido alertados para uma possível explosão no bairro de Santa Bárbara, em Hernani, mas não encontraram nada. Só de manhã os operários notaram os estragos nas máquinas. À tarde, as autoridades de Vizcaya receberam um telefonema em nome do ETA reivindicando essas explosões.