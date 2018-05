Pais de Madeleine criam canal no Youtube para desaparecidos

Kate e Gerry McCann, pais da menina britânica Madeleine McCann, desaparecida em Portugal desde 3 de maio, decidiram lançar uma nova seção no site de vídeos YouTube para ajudar a localizar outras crianças desaparecidas. Veja também: Polícia encontra 'mais rastros' de desaparecida O canal vai se chamar "Don't You Forget About Me" ("Não se esqueça de mim"). O objetivo será ajudar outras famílias na mesma situação que os McCann, segundo a BBC. O espaço vai exibir vídeos de outras crianças desaparecidas, para que a população conheça a situação delas e possa ajudar. "No seqüestro de Madeleine, nossa preocupação é de que ela cruze as fronteiras. Mas a internet chega a todo o mundo. Recebemos tanta boa vontade e apoio que queremos oferecer algo tangível em troca, para ajudar os outros", disse Kate McCann. A idéia, disse Gerry McCann, é destacar de outra forma a situação das crianças desaparecidas. "Sempre dissemos que queremos canalizar todos estes bons sentimentos para algo que vai beneficiar outras pessoas", acrescentou o pai de Madeleine. O novo canal será administrado e supervisionado pelo Centro Internacional sobre Crianças Desaparecidas e Exploradas, com sede em Washington, segundo os McCann. Os pais de Madeleine estão convencidos de que sua filha, de 4 anos, está viva. Ela desapareceu no dia 3 de maio quando dormia com seus dois irmãos, de 2 anos,enquanto seus pais jantavam com amigos num restaurante próximo, no Algarve, sul de Portugal.