Pais lembram os seis meses do desaparecimento de Madeleine

Gerry e Kate McCann, pais da menina britânica Madeleine, lembraram neste sábado, 3, os seis meses do desaparecimento da criança no sul de Portugal, em 3 de maio, e fizeram um apelo para informações que possam ajudar a encontrá-la. "Seis meses é um tempo muito longo para que uma menina pequena fique longe da família. Achamos que nossa Madeleine está em algum lugar e mantemos a esperança de encontrá-la", afirmou em comunicado a mãe da menina. "Se você tem informações sobre o desaparecimento de Madeleine ou seu paradeiro, por favor, nos envie", acrescentou Kate. Kate e Gerry McCann, também divulgaram uma nova foto da filha, tirada doze dias antes do desaparecimento. Na imagem, Madeleine aparece sorridente brincando em um parque próximo à casa da família em Rothley, no condado de Leicestershire, centro da Inglaterra. Além disso, os pais - católicos fervorosos - lembrarão a triste data com uma missa que será realizada na igreja de St. Mary e St. John, em Rothley. Os McCann, ambos de 39 anos e médicos, voltaram a essa localidade há dois meses após serem declarados formalmente suspeitos pela Polícia portuguesa em relação ao caso, apesar de negaram qualquer envolvimento no desaparecimento da filha. Os investigadores portugueses suspeitam que os McCann podem estar envolvidos na morte acidental de Madeleine, depois que cães especialmente treinados pela Polícia britânica detectaram cheiro de cadáver no carro que usavam, no apartamento onde estavam e em objetos pessoais do casal. Os pais, segundo declarações pessoais e de seus porta-vozes, consideram as acusações um despropósito, dizem ter certeza que a filha foi seqüestrada e acham que a Polícia não deveria desistir de encontrá-la viva. Madeleine, de quatro anos, desapareceu em 3 de maio passado do quarto onde dormia com os irmãos gêmeos, de 2 anos, em um apartamento de um complexo turístico do Algarve, no sul de Portugal, enquanto os pais jantavam em um restaurante próximo.